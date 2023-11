L'uomo che sussurrava ai cavalli fu una importantissima prima volta per Robert Redford!

Nel corso della sua lunghissima carriera, Robert Redford ha intervallato lavori da attore e da regista mettendo sempre in primo piano la qualità del proprio operato. Proprio per questo particolare motivo, L'uomo che sussurrava ai cavalli fu una importantissima prima volta nella sua carriera.

Fino a quel momento, infatti, Robert Redford non era mai stato protagonista di una propria pellicola. In un lavoro precedente, In mezzo scorre il fiume del 1992, era stato il narratore dell'intera vicenda ma non era mai comparso davanti alla macchina da presa in una pellicola da lui stesso diretta. Una tendenza che chiaramente si è invertita negli ultimi anni dove gli attori che dirigono, molte volte, vestono anche i panni di protagonisti delle proprie pellicole (Bradley Cooper, ad esempio).

Ripercorrere la carriera di una leggenda come Robert Redford risulta sempre essere difficile ma il cado de L'Uomo che sussurrava ai cavalli sembra essere più unico che raro. A differenza di molti altri colleghi oltre ad essere un grandissimo attore, Redford si rivelò essere anche un abilissimo regista capace di raccontare l'umanità nelle sue sfumature più complesse ed intime. L'uomo che sussurrava ai cavalli fu una delle uniche due volte in cui il regista e attore si è autodiretto. La seconda fu in La regola del silenzio - The Company You Keep del 2012.

Parlando dell'inizio della sua carriera, pare che Robert Redford sia stato rifiutato per Il Laureato poichè troppo affascinante.