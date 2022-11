Uomo più sexy del mondo, il vincitore 2022 è uno degli Avengers! Ecco di chi si tratta

Lunedì sera, nel corso della puntata del The Late Show with Stephen Colbert, la rivista People ha annunciato il vincitore del premio 'Uomo più sexy del mondo' per l'annata 2022. Una vittoria non proprio inaspettata e che celebra uno degli interpreti storici degli Avengers nel Marvel Cinematic Universe. Di chi si tratta?

Il vincitore 2022 è Chris Evans, storico interprete di Steve Rogers/Captain America nei film del franchise di Marvel Studios - scoprite l'eroe Marvel preferito di Chris Evans - e in origine anche della Torcia Umana in I Fantastici 4.



Si tratta della prima vittoria per l'attore, celebrato anche in un video da Dwayne Johnson, uno dei vincitori delle edizioni passate.



Evans eredita l'ambito premio dal collega Avenger Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man) vincitore nel 2021, e dichiara:"Mia mamma sarà molto felice". Annunciando il vincitore Colbert ha scherzato, indicando Evans e il comico John Oliver, ospiti del suo programma, i finalisti del premio. John Oliver ha partecipato divertito, fingendo di essere in ansia di scoprire il nome del vincitore.



Chris Evans ha partecipato a diversi progetti cinematografici negli ultimi tempi, tra cui il film The Gray Man, diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo, nonché Ghosted, l'ultimo film diretto da Dexter Fletcher.

A giugno Chris Evans ha compiuto 41 anni e ha dichiarato che prima di Captain America subiva di frequente degli attacchi di panico.