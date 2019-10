Frozen 2: un uomo fa sesso in pubblico col peluche di Olaf e Josh Gad risponde prontamente

L'amore del grande pubblico verso i personaggi Disney è ben noto, ma stavolta un fan ha decisamente passato ogni limite: ci è appena giunta la notizia secondo cui in Florida un ragazzo di vent'anni, dopo essere entrato in un negozio di giocattoli, abbia preso un peluche di Olaf dallo scaffale e abbia... Iniziato a farci sesso!

L'atto sarebbe avvenuto davanti agli occhi scandalizzati del personale e degli altri clienti del negozio e, una volta concluso, il giovane avrebbe candidamente riposto il pupazzo al suo posto per poi ricominciare, questa volta con un unicorno di pezza. La polizia è sopraggiunta dopo quelli che sono stati interminabili minuti, cui sono seguiti il fermo e il trasporto in centrale del ragazzo. Il ventenne avrebbe poi confessato di fare "cose stupide" di tanto in tanto ed infatti non sarebbe il primo evento imbarazzante in cui è coinvolto.

Josh Gad, attore e voce di Olaf nel film Frozen, ha immediatamente commentato il bizzarro evento con un tweet che recita "NON SEMPRE amo i caldi abbracci", riprendendo la frase simbolo del pupazzo di neve. Messa in questo contesto, la rivisitazione della battuta del film assume un significato a metà tra l'ironia e il cringe, soprattutto se si considera che il piccolo Olaf ha una personalità molto simile a quella di un bambino.

Purtroppo per i pupazzi, ma fortunatamente per i clienti, i due giocattoli sono stati distrutti e quello che potremmo definire "spupazzatore seriale" è stato condannato a pagare $200 di multa. "Troppo? Troppo poco?" non sapremmo dire, vista la peculiarità dell'evento.

Fatta eccezione per questo fatto alquanto bizzarro, l'uscita del film d'animazione è accompagnata anche da momenti lieti e che fanno volare alta l'immaginazione dei piccoli spettatori cui film, e giocattoli, sono dedicati: ecco i nuovi poster dei Frozen 2 e il trailer italiano di Frozen 2 - Il segreto di Arendelle, in uscita in Italia il 12 dicembre.