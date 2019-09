Uomo scompare a Disneyland: ritrovato nudo e sotto effetto di LSD

Un uomo di 32 anni è scomparso per diverse ore all'interno di Disneyland Paris per poi essere ritrovato per strada nudo e sotto effetto di LSD, secondo quanto scrive Le Parisien.

Entrato nel parco insieme alla compagna, l'uomo è caduto in acqua vicino alla spiaggia dei pirati di Adventurland e non è più riaffiorato. Dopo che la compagna, preoccupata, ha chiamato i soccorsi, sono stati mobilitati dei pompieri (tra cui diversi sommozzatori), una dozzina di poliziotti con i cani, e oltre 80 impiegati del parco.

L'uomo è stato ritrovato in tarda serata nudo e totalmente ignaro di quanto accaduto. Il residente di Chessy che lo ha incontrato a circa 2 chilometri da Disneyland ha spiegato: "Mi sono fermato, sono uscito dalla macchina e gli sono andato incontro. Mi chiedevo cosa ci facesse un uomo nudo vicino a casa mia. Mi ha detto che aveva fatto una scommessa con degli amici, aveva assunto l'LSD e ha detto che la sua ragazza era sicuramente preoccupata. Gli ho offerto di chiamarla ma non si ricorda il numero."