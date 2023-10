L'uomo nel mirino, Clint Eastwood non fu la prima scelta: ecco chi fu contattato

L'uomo nel mirino è una delle pellicole che, dopo la sua carriera nel mondo del western, ha reso Clint Eastwood una vera e propria icona. Nonostante per molti risulti difficile pensare ad un altro interprete nei panni del protagonista, pare che inizialmente fosse stato contattato un altro divo.

Il lavoro fatto da Clint Eastwood tra serpenti e storie d'amore in L'uomo nel mirino è entrato nella leggenda ma pare che, inizialmente, il ruolo fosse destinato ad altri. Infatti, prima di lui, era stato contattato niente poco di meno che Steve McQueen per interpretare il protagonista. La grande opportunità sfumò in poco tempo dopo i primi incontri avuti con quella sarebbe dovuta essere, prima del coinvolgimento di Sondra Locke, la sua co-star.

Per vestire i panni di Gus Mally, infatti, la produzione aveva contattato Barbra Streisand che, all'epoca, era nel pieno della sua carriera di attrice ad Hollywood. La risonanza dei due nomi contattati aveva spostato inevitabilmente l'attenzione verso la pellicola. Il progetto, però, non andò in porto come era stato inizialmente concepito a causa dell'antipatia che legava McQueen alla Streisand. Secondo alcune indiscrezioni, i due non andavano d'accordo a causa di una loro frequentazione avvenuta anni prima.

Per scoprire qualcosa in più sul protagonista de L'uomo nel mirino, vi consigliamo il nostro speciale sulla vita di Clint Eastwood.