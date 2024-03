Un uomo si masturbava in sala durante il nuovo film di Kristen Stewart: arrestato!

Il cinema non è sempre il luogo più tranquillo del mondo, ma c'è un limite a ciò che uno si aspetta di trovarsi davanti in sala: l'opzione atti osceni in luogo pubblico, insomma, è davvero in fondo alla lista. È stata una brutta sorpresa, dunque, quella riservata agli spettatori di Love Lies Bleeding a Detroit!

Il film per il quale Kristen Stewart ha voluto scene di sesso più realistiche del solito ha evidentemente coinvolto un po' troppo uno degli spettatori, che ha pensato bene di cominciare a dare spettacolo in un modo che supponiamo non sia stato particolarmente apprezzato dagli altri presenti in sala.

Secondo quanto riportato da uno dei presenti in un post su X (che non riportiamo, ma che potrete recuperare cliccando sulla fonte segnalata in calce alla news) divenuto immediatamente virale, lo spettatore si sarebbe infatti presentato al cinema con alcune bottiglie di alcolici e, una volta in preda alla sbornia, avrebbe cominciato a masturbarsi senza neanche preoccuparsi di non dare troppo nell'occhio (la foto che ha fatto il giro di X parla chiaro, in tal senso).

L'uomo, stando a quanto riportato, sarebbe immediatamente stato arrestato con l'accusa di atti osceni in luogo pubblico: al momento sarebbe ancora sotto custodia, mentre la polizia del Dipartimento di Southgate non ha rilasciato comunicati in merito.

