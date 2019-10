L'uomo nel labirinto, Toni Servillo è Bruno Genko nella clip in esclusiva per Everyeye

Dopo il successo de La ragazza nelle nebbia, dove Toni Servillo interpretava l'ispettore Vogel, l'attore torna adesso a collaborare con il romanziere, sceneggiatore e regista Donato Carrisi nel nuovo adattamento del suo libro, L'uomo nel labirinto, dove la star partenopea veste i panni del detective privato Bruno Genko.

L'uscita nelle sale è prevista per il prossimo 30 ottobre, ma vi proponiamo oggi una clip in esclusiva del film dove possiamo vedere Genko discutere del caso su cui sta lavorando con un esperto di fumetti alquanto bizzarro e dal look particolare, con tanto di benda sull'occhio sinistro. La storia, è bene sottolinearlo, non ha nulla a che vedere con La ragazza della nebbia.



La storia de L'uomo nel labirinto segue la vicenda di Samantha, una ragazza che viene rapita all'uscita da scuola da un uomo vestito da coniglio gigante. Quindi anni dopo la sua scomparsa, Samantha ricompare, sotto shock ma viva e tenuta al sicuro in ospedale. Al suo fianco lo psichiatra Dottor Green, con cui la ragazza rielabora dei ricordi di una prigione labirinto dove era costretta a risolvere enigmi da una figura misteriosa. Anche grazie all'aiuto del detective Bruno Genko, i tre cercheranno di risolvere il caso dell'uomo nel labirinto.



Nel cast del film troveremo anche Dustin Hoffman Valentina Bellè e Vinicio Marchioni.