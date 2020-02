L'Uomo Invisibile si fa vedere e guadagna $26 milioni di dollari all'esordio negli USA

L'Uomo Invisibile, il nuovo film della Blumhouse con protagonista Elisabeth Moss, ha terrorizzato i suoi rivali al botteghino guadagnandosi il primo posto in classifica con $26 milioni di dollari al suo debutto negli Stati Uniti.

Sonic the Hedgehog di Paramount, che aveva vinto negli ultimi due weekend, finirà secondo con circa $15 milioni da 4.177 sale per un totale di circa $127 milioni di dollari incassati in 17 giorni. Al terzo posto troviamo invece Il Richiamo della Foresta, primo film 20th Century Studios distribuito da Disney che ha incassato a sua volta $13 milioni da 3.865 sedi, avvicinandosi così ad un totale di $46 milioni sui suoi primi 10 giorni di programmazione.

L'Uomo Invisibile aveva già anticipato un week-end d'apertura molto ricco quando nella giornata di ieri venerdì 28 febbraio aveva debuttato con circa $9,8 milioni di dollari, guadagnandosi un punteggio Cinemascore B+: l'horror prodotto da Jason Blum è già ben al di sopra delle previsioni dello studio, che stimava incassi per circa $20 milioni nell'intero fine settimana. L'opera di Leigh Whannell è già da considerarsi un grande successo, rispetto all'esiguo budget di produzione di appena $7 milioni di dollari.

Nel frattempo, Bad Boys for Life ha incassato altri $4 milioni di dollari dai 2.708 siti al suo settimo week-end e Harley Quinn: Birds of Prey ha portato a casa $3,8 milioni dai suoi 3.124 schermi: soprattutto il primo dei due film citati si è dimostrato un fattore chiave per lo status del box office domestico in queste prime settimane del 2020, avendo già incassato un totale di $197 milioni di dollari nei soli Stati Uniti.

