L'Uomo Invisibile, finalmente svelata la data di uscita dell'home-video in Italia!

Mentre già si inizia a parlare di un sequel per L'Uomo Invisibile, il remake horror prodotto dalla Blumhouse si prepara ad arrivare in home-video nel mercato italiano.

Il film con protagonista Elizabeth Moss arriverà Dvd, Blu-ray, 4k Ultra HD a partire dal 22 luglio grazie Universal Pictures Home Entertainment Italia: prodotto dall’iconico Jason Blum (Halloween, Split, Scappa – Get Out, Noi) e diretto da Leigh Whannell (Saw, Insidious, Upgrade), questo thriller psicologico rende attuale la storia del mutevole mostro classico della Universal, che fa da sfondo alle vicende di una donna forte che vuole dimenticare il suo ex fidanzato ossessivo.

L’Uomo Invisibile arriverà a casa dei fan con con oltre venti minuti di contenuti speciali esclusivi, tra cui la possibilità di conoscere più a fondo la protagonista Elisabeth Moss, il commento al film con il regista e anche diverse scene eliminate da non perdere. Con una certificazione “Fresh” di Rotten Tomatoes ed un punteggio del 91%, L’Uomo invisibile è già considerato uno dei migliori film del 2020: nel cast, oltre alla due volte vincitrice di Emmy e di Golden Globe Elisabeth Moss (Noi, The Handmaid’s Tale), anche il vincitore del SAG Aldris Hodge (Black Mirror, Straight Outta Compton), Oliver Jackson-Cohen (Hill House), Storm Reid (Don’t Let Go, Euphoria).

