L'Uomo Invisibile sorprende con un debutto da quasi 30 milioni

L'Uomo Invisibile, il nuovo horror targato Blumhouse e Universal con protagonista Elizabeth Moss, ha esordito al primo posto del box office americano con un incasso di 29 milioni di dollari, 3 milioni in più della cifra anticipata solo ieri dagli analisti.

Già affermatosi come uno dei successi dell'anno per lo studio e per la casa di produzione di Jason Blum, che come al solito non ha perso tempo e ha firmato un nuovo accordo con il regista Leigh Whannell, il film può già contare su un incasso più di 4 volte superiore al proprio budget di produzione, che stando a Box Office Mojo si aggira intorno ai 7 milioni.

Come anticipato la scorsa settimana, L'Uomo Invisibile ha ottenuto un risultato molto simile a quello firmato nel 2017 de La Mummia (31 milioni), il film con Tom Cruise che avrebbe dovuto lanciare l'ormai abbandonato Dark Universe della Universal la cui produzione però è costata ben 125 milioni.

L'arrivo del film in Italia, la cui data era fissata inizialmente al 5 marzo, è stato rinviato a data da definirsi a causa dell'emergenza Coronavirus che ha posticipato anche il debutto di Onward - Oltre la magia, atteso film Pixar presentato in questi giorni al Festival di Berlino 2020, al prossimo 16 aprile.

In attesa di novità sull'uscita italiana della pellicola, vi rimandiamo al trailer ufficiale de L'Uomo Invisibile.