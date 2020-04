L'Uomo Invisibile: sale la tensione nelle scene inedite del film con Elisabeth Moss

In occasione dell'imminente arrivo in home video de L'Uomo Invisibile, l'apprezzato horror di Leigh Whannell disponibile da qualche tempo in VOD per via della mancata uscita nelle sale, sono emerse in rete due scene eliminate e un paio di featurette che esplorano il dietro le quinte della pellicola.

Potete trovare le sequenze scartate, entrambe legate ad una telefonata, in calce alla notizia insieme alle featurette, che seguono il lavoro di Whannell - reduce da un nuovo accordo con la Blumhouse - sul set del film targato Universal.

Rivisitazione sia del romanzo originale di H.G. Wells nonché dell'omonimo film del 1933, uno dei titoli più iconici del celebre ciclo dei Mostri della Universal, L'Uomo Insivisibile segue la storia di Cecilia (Elisabeth Moss), che quando riceve la notizia del suicidio del suo ex fidanzato violento, comincia finalmente a rifarsi una vita. Tuttavia, il suo senso della realtà viene messo in discussione quando inizia a sospettare che il defunto non sia effettivamente morto.

Per altri approfondimenti, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione de L'Uomo Invisibile, che ricordiamo essere attualmente disponibile per il noleggio su Chili. Voi avete già visto la pellicola? E in caso, vi ha convinto il lavoro di Whannel? Fateci sapere la vostra, come sempre, nell'area dedicata ai commenti.