L'Uomo Invisibile punta ad un debutto simile a quello de La Mummia

Nonostante l'uscita del film in Italia sia sta rimandata a causa dell'emergenza Coronavirus, L'uomo Invisibile si appresta a debuttare negli Stati Uniti con delle ottime previsioni di incasso.

Stando a quanto riportato da Variety, infatti, l'horror targato Universal dovrebbe inaugurare la sua corsa al box office con un primo weekend da 20 milioni di dollari. Secondo alcuni analisti indipendenti citati dal sito, però, il film potrebbe addirittura puntare ad un debutto da 30 milioni che lo avvicinerebbe ai risultati ottenuti nel 2017 da La Mummia (31 milioni).

Buone notizie per lo studio, dunque, che dopo il flop della pellicola con Tom Cruise - 409 milioni non sono bastati per portare avanti l'ambizioso quanto controverso progetto del Dark Universe - ha deciso di portare i suoi celebri mostri in tutt'altra direzione.

Diretto da Leigh Whannell, che ha parlato del suo approccio all'adattamento del romanzo di H.G. Wells in una recente featurette de L'Uomo Invisibile, il film è infatti costato allo studio appena 7 milioni: per fare un confronto, il budget de La Mummia si attestava sui 125 milioni.

In attesa di conferme dal botteghino, L'Uomo Invisibile ha ricevuto un'ottima accoglienza da parte della critica testominiata dal punteggio di 90% indicato da Rotten Tomatoes su un totale di 89 recensioni.