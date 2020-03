L'uomo invisibile: parla Oliver Jackson-Cohen: 'Come un sogno che si realizza'

Nel corso di una recente intervista concessa a Metro, Oliver Jackson-Cohen ha affrontato la questione relativa all'ultimo adattamento de L'uomo invisibile, di cui ha rivelato di essere stato parte fondamentale dello sviluppo, ma che poi sul set non ha dovuto far molto...

Per quanto riguarda il celebre personaggio partorito da H. G. Wells, il suo ultimo adattamento è approdato brevemente nei cinema con ottimi risultati al box-office prima che la chiusura delle sale facesse propendere Universal per un'uscita anticipata per il noleggio in digital download. Nel film è interpretato dall'inglese Oliver Jackson-Cohen, che pur essendo il personaggio del titolo, il film si sofferma più sulla sua vittima interpretata da Elisabeth Moss; tuttavia, proprio Jackson-Cohen pare sia stato fondamentale per l'arrivo del film al cinema, soprattutto dopo il fallimento del Dark Universe, che prevedeva il coinvolgimento di Johnny Depp nel ruolo.

"Ero molto coinvolto, stavamo cercando di renderlo il più segreto possibile, così che il pubblico non avesse il tempo di chiedersi come lo abbiamo fatto. Comunque, è stata un'esperienza fantastica. E' come il sogno di un attore che si realizza, sei nel film e sei pure il personaggio del titolo, e tutti parlano di te tutto il tempo, e allo stesso tempo non devi occuparti di molto. E ti pagano pure, pazzesco. Mi sento molto fortunato".

Recentemente Daniel Craig ha indicato L'uomo invisibile tra i personaggi da interpretare nei suoi sogni di gioventù, e non certo l'Agente 007 al servizio di Sua Maestà: "Le persone spesso mi chiedono, 'Devi aver sognato da ragazzino di interpretare James Bond' e la risposta è sempre no. Non l'ho mai fatto. Sognavo tutt'altro in realtà, Superman, Spider-Man, L'uomo invisibile, perfino il più classico dei cowboy. Ma non Bond, il ché sembra ironico adesso".

Per quanto riguarda No Time to Die, Universal ha spostato l'uscita del film al prossimo novembre.