L'Uomo Invisibile: Leigh Whannell racconta la sua versione del classico di H.G. Wells

Tra i film film rinviati a causa del Coronavirus, L'Uomo Invisibile torna a mostrarsi con una featurette ufficiale che ci porta direttamente nel dietro le quinte della regia di Leigh Wannell.

Nel filmato, pubblicato in esclusiva da Nerdist, il regista racconta come ha reimmaginato la classica storia di H.G. Wells - portata sul grande schermo per la prima volta da James Whale nel 1933 - in un horror dei giorni nostri, spiegando alcuni retroscena sulle riprese e sull'utilizzo degli effetti pratici. Potete visionare la featurette nella parte alta della notizia.

Il film vedrà come protagonista Elizabeth Moss nei panni di Cecilia, la quale ha da poco iniziato a rifarsi una vita in seguito al suicidio del suo violento ex fidanzato. Tuttavia, il suo senso della realtà verrà messo in discussione quando inizierà a sospettare di essere inseguita da qualcuno che non può essere visto.

Prodotto dalla Blumhouse Productions di Jason Blum, il film è stato scritto, diretto e prodotto da Whannel, creatore del primo storico capitolo di Saw insieme a James Wan che nel 2015 ha debuttato alla regia con Insidious 3 - L'inizio.

L'uscita della pellicola, prevista inizialmente per il 5 marzo, è stata rimandata a data da destinarsi. Nell'attesa, qui potete trovare il trailer ufficiale de L'Uomo Invisibile.