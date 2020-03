L'uomo invisibile: Leigh Whannell condivide alcune idee sull'ipotetico reboot di Dracula

Il regista de L'uomo invisibile, Leigh Whannell, ha condiviso alcune idee circa un ipotetico reboot di Dracula. Un'ipotesi che sembra al momento decisamente basata sull'entusiasmo nato dal successo proprio de L'uomo invisibile, diretto da Whannell. Dracula rimane uno dei personaggi maggiormente rappresentati sul grande schermo.

Di recente Dracula è stato portato sul grande schermo dai creatori di Sherlock, Mark Gatiss e Stephen Moffat, in una miniserie divisa in tre parti, che ha ottenuto recensioni piuttosto contrastanti. L'ultimo tentativo di Universal di riavviare il franchise di Dracula non è andato a buon fine, visto che Dracula Untold con Luke Evans si è rivelato un flop.

Tuttavia da quel film Universal pare abbia cambiato direzione, a dimostrazione del successo di Leigh Whannell, che ha spiegato quale sarebbe il suo approccio in un reboot di Dracula.



"Penso che proverei a capire l'essenza di ciò che rende Dracula spaventoso, che è, per me, la sua mancanza di misericordia" ha specificato il regista.

Un approccio che ha funzionato molto bene con L'uomo invisibile. Dracula è pienamente consapevole delle sue azioni nefaste ed essendo un predatore per sopravvivere deve nutrirsi di altre persone. Il personaggio è spesso stato romanticizzato mentre in altri casi è stata esaltata la natura tragica dei vampiri: soli, confinati nel buio della notte, gravati da una maledizione.

Le idee di Whannell conducono nella direzione di una creatura predatrice senza empatia né rimorso. In realtà dopo L'uomo invisibile, Blumhouse starebbe pensando ad un film su Frankenstein. Il successo del film di Leigh Whannell ha raggiunto diversi appassionati di horror; Kevin Smith consiglia la visione de L'uomo invisibile, considerandolo uno dei più bei film degli ultimi tempi.