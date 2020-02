L'Uomo Invisibile di Leigh Whannel incassa 1,65 milioni alle anteprime americane

Come riportato da Deadline e da Boxofficemojo, L'Uomo Invisibile di Leigh Whannell prodotto dalla Blumhouse ha incassato 1,65 milioni di dollari nel corso delle anteprime di mezzanotte di ieri sera, un importo che si avvicina in modo importante all'incasso delle anteprime di Get Out (1,8 milioni) e di Split (2 milioni).

Entrambi i titoli Blumhouse del 2017 hanno superato le aspettative iniziali, con il primo che ha incassato 33,3 milioni di dollari nell'opening weekend e con Split che ha invece raggiunto la bellezza di 40 milioni di dollari. Per L'Uomo Invisibile si prevede dunque un'apertura in fascia medio-alta (considerando l'investimento di 7 milioni) di 20 milioni di dollari, ma proprio come i due citati titoli potrebbe schizzare anche sopra i 30 milioni.



Il nuovo film è una rivisitazione sia del romanzo originale di H.G. Wells sia dell'omonimo film del 1933. In quel film, che ovviamente faceva parte del celebre ciclo dei Mostri della Universal insieme a capolavori quali Frankenstein, La Moglie di Frankenstein, La Mummia e L'Uomo Lupo, Claude Rains interpretava come un uomo che scopre il segreto dell'invisibilità, ma che una volta divenuto invisibile si accorge di non poter tornare normale: ciò lo porterà alla follia e di conseguenza ad intraprendere una vita criminale.

Il reboot, prodotto dalla Blumhouse di Jason Blum, avrà uno spiccato taglio horror e seguirà la storia di Cecilia (Elisabeth Moss), che quando riceve la notizia del suicidio del suo ex fidanzato violento, comincia finalmente a rifarsi una vita. Tuttavia, il suo senso della realtà viene messo in discussione quando inizia a sospettare che il defunto non sia effettivamente morto.

Nel cast ci sarà anche Oliver Jackson-Cohen nella parte dell'Uomo Invisibile. Il film sarebbe dovuto uscire nelle sale italiane il prossimo 5 marzo, ma a causa dell'emergenza sanitaria nazionale causata dall'epidemia di Coronavirus, L'Uomo Invisibile è stato rimandato a data da destinarsi.