Dopo L'Uomo Invisibile, Jason Blum vuole 'rinnovare' altre icone della Universal

Nonostante il Dark Universe sia strato dichiarato morto sul nascere, i Mostri della Universal sono destinati a rinascere, e ad aiutarli ci penserà Jason Blum.

Il boss della Blumhouse Productions, che ha prodotto il nuovo remake de L'Uomo Invisibile - incensato dalla critica statunitense - ha dichiarato di voler rinnovare anche le altre storiche icone della Universal, così come il film di Leigh Whannell ha fatto con il personaggio fantascientifico nato dalla penna di HG Wells.

Quando gli è stato chiesto da Bloomberg se gli piacerebbe produrre nuovi reboot incentrati sui Mostri della Universal, Blum ha confermato: "Mi piacerebbe moltissimo. Ho già avuto un'altra versione di questa conversazione, ma con la stessa Universal: non è stata una discussione formale, ma ho chiesto loro con quali mostri sarebbero disposti a farmi giocare. Affiderei questi progetti ai nostri sette cineasti migliori. Ma ne parleremo seriamente solo quando sarà uscito L'Uomo Invisibile".

Come al solito bisognerà attendere il responso del pubblico per capire in che direzione andare, ma stando alle prime analisi di mercato L'Uomo Invisibile dovrebbe rappresentare un grande successo per lo studio, con un debutto previsto di circa 30 milioni a fronte di un budget di appena 7 milioni.

Purtroppo però in Italia il film è entrato a far parte della lista dei titoli rinviati a causa dell'emergenza Coronavirus, dunque per vederlo nei nostri cinema dovremo aspettare le prossime settimane.