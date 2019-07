L'uomo invisibile: iniziata in Australia la produzione del film con Elisabeth Moss

Il regista Leigh Whannell ha confermato su Twitter l'inizio delle riprese di L'uomo invisibile, prodotto da Universal e Blumhouse. La pellicola vedrà tra le protagoniste la star di Mad Men e The Handmaid's Tale, Elisabeth Moss, plurivincitrice di Emmy Award e Golden Globe, e tra le attrice maggiormente richieste del piccolo schermo.

"Qualche consiglio per cose da fare a Sydney? No? Ok, penso che andrò a girare un film allora. INIZIO OGGI" ha scritto Whannell sui social.

L'uomo invisibile racconta la storia di Cecilia, una donna che riceve la notizia del suicidio del suo violento ex-fidanzato e da quel momento ricomincia a ricostruire la propria vita nel migliore dei modi. Tuttavia i suoi progetti verranno messi in discussione quando inizia a sospettare che il suo ex defunto non sia realmente morto.



Il film è in fase di sviluppo come progetto autonomo, dopo che inizialmente era stato ideato per il Dark Universe. Leigh Whannell scrive e dirige il film. Nel cast anche Storm Reid, Harriet Dyer e Aldis Hodge, con Oliver Jackson-Cohen co-protagonista.

Claude Rains ha interpretato il protagonista nel film del 1933, basato sul romanzo di H.G. Wells, con diverse altre versioni che comparvero sia al cinema che in televisione.

Elisabeth Moss - diventata nota per il ruolo di Peggy in Mad Men - lo scorso anno è entrata nel cast di The Kitchen, adattamento del fumetto DC/Vertigo.