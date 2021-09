L'uomo nel buio è tornato nel poster esclusivo per Everyeye di Man in the Dark 2

Su Everyeye potete trovare in esclusiva il nuovo poster ufficiale de L'uomo nel buio - Man in the Dark, sequel diretto del thriller del 2016 firmato da Fede Alvarez e interpretato da Stephen Lang.

Il nuovo capitolo, che ribalta totalmente il punto di vista rispetto all'episodio originale, che si concentrava su un gruppo di tre amici che rimaneva intrappolato nella casa di un uomo cieco ma pericolosissimo, riprende qualche anno dopo e vede 'l'uomo nel buio' vivere un'esistenza tranquilla che trascorre prendendosi cura di una giovane ragazzina (interpretata da Madelyn Grace): la furia assassina tornerà ad avere il sopravvento quando un gruppo di criminali rapirà la 'figlia' del protagonista. Anche per questo cambio di prospettiva, Man in the Dark è considerato uno dei film più controversi del momento.

L'uomo nel buio - Man in The Dark uscirà nei cinema dal prossimo 7 ottobre: all'interno dell'articolo potete trovare il nuovo trailer ufficiale del film, oltre alla già citata locandina esclusiva di Everyeye, disponibile in calce. Nel cast del nuovo film, oltre al ritorno di Stephen Lang, anche Brendan Sexton III, visto recentemente in Tre manifesti a Ebbing Missouri e El Camino: A Breaking Bad Movie.

Ricordiamo che L'uomo nel buio è classificato r per immagini macabre e raccapriccianti. Il film, diretto dall'uruguaiano Rodo Sayagues, al suo lungometraggio d'esordio, è prodotto da Sam Raimi e da Fede Alvarez, regista del primo capitolo.