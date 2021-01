L'uomo d'acciaio: Zack Snyder non esclude l'arrivo di una versione in IMAX

Nel corso di una recente chiacchierata online nel podcast ComicBook Debate, Zack Snyder ha speso un po' di tempo per discutere del suo SnyderVerse e del lavoro svolto alla Warner Bros. e DC Films fin dal suo arrivo per i lavori su L'uomo d'acciaio, fino al recente impegno nel terminare per tempo la Snyder Cut di Justice League in arrivo a marzo.

Proprio riguardo a L'uomo d'acciaio, Snyder ha parlato della possibilità di una ri-edizione in IMAX della pellicola del 2013 proprio come avvenuto per Batman v Superman: Dawn of Justice. "Penso che meriterebbe una visione, probabilmente ha bisogno di una ri-edizione. E' passato un po' di tempo dall'ultima volta che l'ho visto. Quella di Batman v Superman è stata realizzata perché ci eravamo accorti di un errore di colorazione in una delle versioni; l'abbiamo guardata e abbiamo esclamato: 'Hey, cosa è successo?'. Credo si sia trattato di un errore tecnico, ma abbiamo subito pensato: 'Questa è una grande opportunità per tornare indietro e sistemarlo e realizzare una versione IMAX e lasciare che tutti la vedano, ogni frammento, tutto il film".

Sempre nel corso della medesima chiacchierata con ComicBook, Snyder aveva quindi rivelato quali particolari aggiunte avesse operato per la sua versione di Justice League che in qualche modo includevano la presenza del Joker di Jared Leto: "Chiariamo una cosa, ho aggiunto soltanto due pezzi. Uno che speravo di girare in post-produzione senza avere mai la possibilità di farlo e un altro, una scena con Jared. Una piccola scena con Jared. La verità è che il resto delle quattro ore del film è semplicemente ciò che avevo girato in precedenza. [...] Ho sempre cercato di fare le cose in questo modo. Ho sempre cercato di girare ciò che ritenevo giusto. Rimettere insieme il film è stato un lavoro da archeologo, ho dovuto rimettere insieme i pezzi, anche ciò che non aveva mai visto la luce del sole nonostante l'avessi girato".

Non ci resta che attendere l'arrivo di Justice League: Director's Cut per marzo su HBO Max.