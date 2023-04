L'Uomo D'Acciaio, Quali sono ste le scene più difficili per Henry Cavill?

L'Uomo D'Acciaio è il primo film che ha dato inizio all'universo cinematografico della DC, tuttavia nonostante la pellicola sia stata generalmente apprezzata, pur con qualche riserva, ciò che è venuto dopo ha segnato un crollo costante di questo universo. Ma quali sono stati i momenti più difficili da girare del film?

A questo proposito è intervenuto Henry Cavill, che ha affermato che la parte più difficile da realizzare per lui sono state sicuramente le scene in cui era senza maglietta indosso.

L'attore si era allenato per mesi prima dell'inizio delle rirpese, ma per quelle determinate scene ha seguito una dieta ed un regime di allenamento estremamente difficili, in cui il suo apporto calorico è stato ridotto da cinquemila a quasi millecinquecento per sei settimane.

Henry ha confessato di averlo fatto perchè voleva che i suoi addominali fossero pronunciati e i suoi muscoli definiti quanto umanamente possibile, per creare il miglior fisico possibile per Superman.

Cavill è poi tornato ad una routine più gestibile una volta finite le riprese, ma ha sentito che il suo sforzo è stato premiato quando il pubblico e la critica hanno elogiato il suo fisico per incarnare l'eroe.

Dopo aver girato le sue scene senza maglia in L'Uomo D'Acciaio, Snyder gli ha regalato una vaschetta di gelato ed una pizza per premiarlo per il suo sforzo erculeo nelle scene.

Tuttavia ora ci si chiede, quali sono i progetti di Cavill dopo il flop di Superman?