L'uomo d'acciaio: sui social nasce un movimento a sostegno del sequel con Henry Cavill

Un po' come accaduto dopo anni di battaglia mediatica a sostegno della Snyder Cut, adesso i fan della DC Films sperano di poter mandare in orbita una compagna social che sponsorizzi la realizzazione di un sequel de L'uomo d'acciaio per poter finalmente rivedere Henry Cavill nella parte di Superman in un nuovo film tutto suo. Ed è già virale.

Nelle ultime ore, infatti, l'hashtag #HenryCavillSuperman è schizzato in cima alle tendenze su Twitter e i fan in questo modo sperano di poter dare una spinta che favorisca la partenza delle trattative per un possibile sequel de L'uomo d'acciaio con Cavill protagonista. Ricordiamo che dopo il film del 2013, il Superman di Cavill è poi apparso in Batman v Superman: Dawn of Justice e successivamente nel famigerato Justice League; ha quindi avuto un cameo in Shazam!, ma senza che venisse mostrato il volto di Cavill e lo ritroveremo a marzo su HBO Max nella Director's Cut di Justice League terminata negli ultimi mesi da Zack Snyder.

Nei mesi scorsi si era addirittura vociferato di un addio di Cavill al personaggio, poi smentito dallo stesso attore, anche se sembra che al momento i piani della Warner/DC Films siano quelli di continuare a usare Superman per dei semplici cameo o brevi apparizioni nei prossimi film. Ecco come aveva risposto l'attore a proposito del ruolo e sulle fake news che sono circolate sul suo abbandono: "Non mentirò, sono stato tentato. Ma è qualcosa che sentivo come profondamente immorale. Quando si tratta di Superman e io sono l'attore che lo rappresenta, sembra proprio la cosa sbagliata da fare. Lascerò che proseguano con queste storie, perché al momento non farei alcuna differenza. Che importa? Un giorno le persone conosceranno la verità, e se non la sanno adesso non è un problema".

Intanto, recentemente Patty Jenkins si è detta interessata alla regia di un nuovo film su Superman, mentre Zack Snyder ha confermato i piani per un'edizione IMAX de L'uomo d'acciaio.