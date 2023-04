L'Uomo D'Acciaio, Snyder svela il modo assurdo in cui ha scelto un attore

Man of Steel è uscito nelle sale cinematografiche di tutto il mondo quasi dieci anni fa, ad oggi, con l'arrivo della nuova guardia guidata da James Gunn all'orizzonte, la Warner sta organizzando delle proiezioni speciali, che riportano i film di Zack Snyder nelle sale.

Durante queste proiezioni, il regista sta partecipando a delle sessioni di Q&A, domande e risposte, insieme al cast ed al resto della troupe.

A tal proposito se ve la foste persa ecco la nostra recensione di L'Uomo D'Acciaio.

Una delle cose più interessanti emerse durante le proiezioni di L'Uomo D'Acciaio, è il modo in cui Zack Snyder ha scelto Cristina Wren, interprete del capitano Farris nel suddetto film.

Durante la sessione di domande dedicata alla pellicola, a Wren è stato chiesto se fosse vero che il regista l'ha scelta dopo averla vista in una pubblicità di hummus, e l'attrice ha rivelato "Si, questo è vero".

Una domanda che ci sorge spontanea è anche se vedremo mai i personaggi presenti in Man of Steel, all'interno di The Flash, pellicola che chiuderà i ponti con la vecchia interazione cinematografica del DCEU.

La Warner a tal proposito si è così espressa: "I mondi in The Flash si scontrano, e vediamo che c'è Zod che senza un Superman a fermarlo, rischia seriamente di ottenere ciò che vuole, quindi Barry avrà bisogno di tutto l'aiuto possibile".

Il regista inoltre, si è reso recentemente protagonista di una domanda, sarà possibile che Snyder porterà nelle sale la sua versione estesa di Justice League ?