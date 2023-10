L'Uomo d'Acciaio, Snyder scelse Henry Cavill per un motivo assurdo: 'Non è così brutto'

Qualunque sia il vostro pensiero sullo SnyderVerse e sull'ormai defunto DC Extended Universe, non potrete negare che Henry Cavill fosse molto vicino alla perfezione come Superman: Zack Snyder ci aveva visto lungo in tal senso, per quanto i motivi con i quali spiegò la sua scelta fossero decisamente discutibili.

Nel presentare il film per i cui sceneggiatori subirono pressioni da Warner per il paragone con l'MCU, infatti, il regista de L'Uomo d'Acciaio spiegò di aver scelto Henry Cavill perché, tutto sommato... Non era poi così brutto da non poter risultare credibile come Superman!

"Non è così orribilmente brutto e non era così fuori forma" furono le parole (evidentemente ironiche!) di Zack Snyder, che poi proseguì: "È anche un grande attore ma ha in più quest'altra cosa, questo essere così meraviglioso che è davvero inspiegabile. Ed è questo quello che stavamo cercando. Quando si tratta di Superman non puoi non sperare che abbia anche qualcosa di extra che lo renda davvero speciale".

Niente paura, dunque: il buon Zack era evidentemente in vena di scherzare quando parlò della sua scelta, e d'altronde siamo sicuri che in caso contrario qualcuno l'avrebbe già fatto internare! E voi, cosa ne pensate? Considerate anche voi Henry Cavill un Superman coi fiocchi? Fatecelo sapere nei commenti!