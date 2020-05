L'uomo d'acciaio: perché il Superman di Henry Cavill non ha scelto il costume nero?

Nel corso di una recente intervista, Zack Snyder ha spiegato perché il Superman di Henry Cavill non è mai stato un fan dell'armatura nera dei kryptoniani ne L'uomo d'acciaio, dove questa fa la sua comparsa per la prima volta, quindi ben prima che si iniziasse a parlarne seriamente per il famigerato Justice League.

Le origini del costume di Superman sono cambiate numerose volte nel corso degli anni e delle varie serie a fumetti, ma di base ricordiamo che il personaggio ottiene il suo costume iconico ricavandolo dal mantello con cui fu avvolto al momento della sua spedizione via dal pianeta Krypton. Nel film L'uomo d'acciaio che diede inizio allo sfortunato DC Extended Universe di Zack Snyder tutti i kryptoniani, compresi Zod e i suoi fedeli seguaci, indossano la tipica armatura nera che avevamo visto anche nel prologo iniziale ambientato su Krypton.

Nel corso del watch party in cui il regista ha guardato il film insieme ai fan (confermando poi l'arrivo della Snyder Cut di Justice League), Snyder ha anche rivelato perché il suo Superman ha preferito non indossare il caratteristico costume nero: "Il costume ufficiale della casata degli El sarebbe quello nero, ma il costume serve a rivelarsi in pubblico, il costume di quando Jor-El afferma che li aiuterà a 'compiere meraviglie', quel costume rappresenta l'ottimismo a mio parere. Il costume rosso e blu è più inclusivo e famigliare".

Sempre a proposito di L'uomo d'acciaio, Snyder ha confermato che uno specifico passaggio del film anticipava il sacrificio di Clark in Batman v Superman: "Ti dà l'idea che quella persona sia Gesù. Ti domandi cosa verrà chiesto a Clark. Che tipo di vita votata al sacrificio e che tipo di missioni gli verranno affidate, cosa gli verrà chiesto di dare se deciderà di dedicarsi a ciò che secondo lui è moralmente giusto".