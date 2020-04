L'uomo d'acciaio, l'omaggio a Smallville che forse non avete mai notato

Tra i personaggi originali creati per Smallville di casa CW c'erano Lionel Luthor, Chloe Sullivan, Jason Teague e Whitney Fordman, quest'ultimo interpretato nella serie televisiva dall'attore Eric Johnson e anche comparso all'interno de L'uomo d'acciaio di Zack Snyder, in un breve cammeo con un cognome differente.

Nella serie, Fordman era il fidanzato iniziale di Lana Lang e quarterback della squadra di football liceale della cittadina. Nella prima stagione prova un forte antipatia per Clark, vedendolo come un suo rivale in amore per il cuore di Lana, ma alla fine superano le loro divergenze. Unitosi ai marines, il personaggio muore in azione sul campo all'inizio della seconda stagione della serie.



L'uomo d'accaio usa all'inizio, nell'infanzia di Clark nella cittadina del Kansas, una sua versione del personaggio di Whitney per esplorare i primi anni di vita del protagonista in quel di Smallvlille. Ci sono anche Lana e Pete Ross, ma l'aggiunta inaspettata è proprio Whitney, che si chiama al completo Whitney Fordham e non Fordman, piccola modifica che fa notare la madre di Clark quando lo chiama "il ragazzo dei Fordham". E sempre Whitney è presente durante l'incidente con lo scuolabus, testimone dei poteri di Clark.



Ed è un chiaro omaggio alla serie perché Whitney è un personaggio completamente originale della serie di Smallville rispetto agli altri personaggi presenti anche nel film. Lo avevate notato? Diteci la vostra nei commenti.