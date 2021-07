L'uomo d'acciaio, un membro del cast ricorda il film di Snyder: 'Scoppiai in lacrime'

A dieci anni da quando venne scelta per far parte del cast de L'uomo d'acciaio di Zack Snyder, primo capitolo del DC Extended Universe concepito dal regista alla Warner Bros. / DC Films, Christina Wren ha voluto ricordare attraverso un post sul suo profilo Instagram i particolari del processo che portarono al suo casting nella pellicola.

Christina Wren venne scelta per interpretare il personaggio di Carrie Farris, una dei militari che compaiono nel film che per la prima volta vide Henry Cavill nei panni di Superman / Clark Kent. Come tutti quelli che interpretano un personaggio non protagonista in questo genere di franchise, Wren ha raccontato come anche lei non sapesse per quale film stesse sostenendo l'audizione e ha raccontato di quando venne a sapere che avrebbe fatto parte del cast del nuovo Superman della Warner Bros.

"Ieri sono passati esattamente 10 anni da quando ho scoperto che ero stata scelta per entrare nel cast de L'uomo d'acciaio. Non sapevo per cosa avessi sostenuto il provino e quando riagganciai il telefono con Kristy Carlson, Demetrius e io padre erano con me in una sala a Jersey City che mi chiedevano cos'era successo. E io risposi: "Non potete dirlo a nessuno, ma è... Superman!" E immediatamente scoppiai a piangere. Molte volte avevo pensato di mollare tutto questo e provare a fare qualcos'altro con la mia vita e quel periodo era una di quelle volte. Sono molto grata per tutto quello che ho imparato e di cui ho fatto esperienza, tutto il divertimento e tutte le relazioni che ho coltivato. Ancora mi do alcuni pizzicotti per vedere se è reale e sono grata che il sogno sia ancora vivo e il percorso non ancora concluso. Non capirò mai il perché ma sarò sempre grata a Zack per avermi pescato dal nulla e aver visto qualcosa in me. Non vedo l'ora di vedere quali altre avventure ci sono in serbo nei prossimi decenni".

Quest'anno L'uomo d'acciaio ha compiuto 8 anni e i fan lo hanno puntualmente celebrato in rete. Sapevate che inizialmente Man of Steel fu concepito per legarsi al Batman di Nolan?