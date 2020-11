L'uomo d'acciaio, Kevin Costner:'Vorrei lavorare di nuovo con Diane Lane'

Nel nuovo film Let Him Go, Kevin Costner interpreta uno sceriffo in pensione che insieme a sua moglie, dopo la morte del figlio, cerca di salvare il suo unico nipote da una famiglia pericolosa. Il film vede nuovamente insieme sul grande schermo Costner e Diane Lane, già co-star in L'uomo d'acciaio, nel ruolo di Jonathan e Martha Kent.

In un'intervista con Entertainment Weekly, Kevin Costner ha spiegato che lavorare insieme in Let Him Go è stato interessante, dopo la collaborazione in L'uomo d'acciaio:"Beh, è la numero uno, un'attrice di livello mondiale, credo, è una delle migliori [co-star] che abbia mai avuto. Non ci sono dubbi. Puoi arrivare fino alla Golden Age di Hollywood ed io la metterei contro qualsiasi Barbara Stanwyck ed Hepburn. Ci siamo sentiti come se avessimo lavorato insieme solo per un minuto in L'uomo d'acciaio ma la promessa di ciò che poteva essere non si sarebbe ampliata in quel film, quindi questo è stato un modo interessante per tornare indietro. E lei è molto dinamica in un ruolo molto difficile".



Diversi fan sperano che Kevin Costner possa apparire nella Snyder Cut della Justice League ma l'attore ha confessato di non esserne al corrente:"Non sono nemmeno sicuro di cosa sia Justice League, è un film?" ha dichiarato Costner. Verità o schermaglie?

"Pensate che io stia scherzando, questo è il problema. Pensate che io stia scherzando" ha aggiunto sorridente Costner "Si tratta di qualcosa della Marvel?".



Settimane fa Henry Cavill è stato intervistato sul possibile ritorno di Superman mentre un fan ha creato un finto trailer di Man of Steel 2 con Superman e Black Adam.