L'Uomo d'Acciaio, Henry Cavill rifiutò l'utilizzo di steroidi: 'Sarebbe disonesto'

Quando accetti il ruolo di Superman nel film che dovrà giocare un ruolo fondamentale nel lancio del neonato Dc Extended Universe sai bene di doverti presentare al meglio della forma anche dal punto di vista fisico: Henry Cavill sapeva benissimo cosa ci si aspettasse da lui in Man of Steel, e decise di non ricorrere a trucchi di alcun tipo.

È cosa nota, infatti, che l'attore abbia categoricamente rifiutato l'utilizzo non soltanto di steroidi per ingrossare la sua muscolatura in vista delle scene a torso nudo, ma anche di effetti in computer grafica per aggiungere qualche opportuno ritocchino al suo fisico nelle scene clou. Il nostro Henry, infatti, obiettò che sarebbe stato disonesto nei confronti dei tanti fan storici dell'eroe di punta di casa DC.

Il film di Zack Snyder, in realtà, non fu un grosso successo in termini di critica: esattamente come per molti altri capitoli del DC Extended Universe, l'esordio del nuovo Superman non fu accolto con particolare entusiasmo, al netto però di un Henry Cavill ritenuto da buona parte dei fan e dei critici assolutamente adatto al ruolo. Merito anche dell'integrità di Cavill? A voi l'ardua sentenza! Per saperne di più, intanto, qui trovate la nostra recensione de L'Uomo d'Acciaio.