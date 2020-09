L'uomo d'acciaio, Henry Cavill potrebbe aver già firmato per tre nuovi film con Superman?

Riproponiamo di seguito la rubrica di Comicbookmovie.com da poco lanciata, Rumor Mill, dedicata alle voci di corridoio difficili da credere e provenienti da fonti non sempre affidabili ma comunque più affidabili di un sub reddit o simili, e nello specifico parliamo oggi dei rumor su dei nuovi film con il Superman di Henry Cavill.

Stando infatti a The Cultured Nerd, la star di The Witcher avrebbe già firmato un nuovo accordo con Warner Bros. e DC Films per tornare nei panni dell'Uomo d'Acciaio in almeno altri tre progetti dello studio incentrati esclusivamente su Superman, con l'aggiunta di alcune opzioni riguardanti dei futuri cameo in altri titoli dello studio ma solo del DC Extended Universe ora in fase di rispolvero e restauro.



Se fosse vero, sarebbe una notizia davvero enorme per i fan DC. Henry Cavill non ha mai fatto segreto del suo desiderio di tornare nel costume di Superman, e questo potenziale accordo già sottoscritto tra lui e la Warner potrebbe persino significare un arrivo molto più vicino del previsto, magari in Black Adam con Dwayne "The Rock" Johnson o in Shazam! Fury of the Gods.



Ad aggiungere ulteriore benzina sul fuoco già acceso ci ha pensato poi BossLogic, che ha condiviso nelle ultime ore un nuovo art poster proprio dedicato all'Uomo d'Acciaio di Henry Cavill, a poca distanza dalla diffusione del rumor, con lo stesso agente di Cavill, Dany Garcia, che ha ricondiviso l'immagine.



Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.