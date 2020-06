L'uomo d'acciaio: il film con Henry Cavill compie 7 anni, quando rivedremo Superman?

Il 14 giugno 2013 usciva nelle sale americane L'uomo d'acciaio, riproposizione cinematografica del Superman dei fumetti stavolta con il volto di Henry Cavill ed esordio del DC Extended Universe di Zack Snyder che poi si sarebbe evoluto con Batman v Superman e il successivo e fallimentare Justice League.

Snyder fu ingaggiato per dirigere il nuovo adattamento cinematografico su Superman dopo che l'ex-presidente della Warner ammise che il precedente Superman Returns di Bryan Singer - un adattamento che omaggiava e si ricollegava direttamente ai classici film con Christopher Reeve - "non aveva funzionato abbastanza". Prodotto da Christopher Nolan e scritto da David S. Goyer - entrambi appena usciti dalla trilogia del Cavaliere Oscuro - L'uomo d'acciaio fu concepito come il primo tassello per il nuovo universo condiviso della DC, da mettere in piedi per sfidare la concorrenza della rivale Marvel, che nel 2012 era arrivata al successo mondiale con The Avengers.

Nonostante gli incassi non furono impressionanti (668 milioni di dollari), il pubblico si affezionò immediatamente al nuovo attore, Henry Cavill, decretandolo subito come degno erede di Reeve, mentre il film per toni si distanziava molto dai precedenti, essendo sicuramente più dark e la figura di Clark/Superman, ancora agli inizi della sua storia, naturalmente più controversa. Come furono controverse alcune scelte, su tutte quella di uccidere il villain Generale Zod alla fine del film, contravvenendo a una delle regole chiave del personaggio.

Sette anni dopo aspettiamo novità su un possibile sequel de L'uomo d'acciaio con Henry Cavill di ritorno nei panni di Superman dopo che per mesi si era parlato di una sua sostituzione. Il rilancio della Snyder Cut ha sicuramente contribuito al ritorno dell'attore, che per il momento apparirà in alcuni futuri cameo dei film DC.