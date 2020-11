L'Uomo d'Acciaio, niente director's cut: per Zack Snyder il film 'è come doveva essere'

Il rischio, dopo tutto il polverone sollevato dalla Snyder Cut, era che quanto accaduto con lo Justice League di Zack Snyder cominciasse a diventare la norma per quei film non troppo acclamati dalla critica: a scongiurare l'ipotesi è stato però il regista stesso parlando dell'eventualità di una director's cut de L'Uomo d'Acciaio.

Lungi dall'essere distrutto da critica e pubblico come Justice League o Batman v Superman, il film che segnò l'esordio di Henry Cavill nei panni dell'eroe kriptoniano non suscitò comunque troppo entusiasmo: Snyder, però, ha spiegato di esser perfettamente soddisfatto della sua riuscita.

"Ci furono solo poche scene che decidemmo di tagliare... Non era niente che avrebbe cambiato il film, secondo me. Il film è piuttosto simile a come avrebbe dovuto essere, e io lo amo così... Credo sia venuto esattamente come volevo che venisse" è stata la spiegazione di Zack Snyder al riguardo.

Certo è che, in ogni caso, il terremoto causato dalla Snyder Cut sembra destinato a far rumore ancora per un po' di tempo, come testimoniano le tante discussioni nate intorno alla possibilità dell'uscita di una Ayer Cut di Suicide Squad. I fan, intanto, chiedono a gran voce un sequel de L'Uomo d'Acciaio; anche Kevin Costner, d'altronde, si è detto più che disponibile a tornare a lavorare con una sua co-star ne L'Uomo d'Acciaio.