Gli uomini preferiscono le bionde: tutti i retroscena sul classico con Marilyn Monroe

Questa sera su Paramount Network va in onda Gli uomini preferiscono le bionde, classico senza tempo di Howard Hawks che ha firmato uno dei ruoli più iconici di Marilyn Monroe.

Nel filmGuess Esmond, figlio di un milionario americano, si innamora di una ballerina, Lorelei. Ma il genitore del giovane e allampanato ereditiere non vede di buon occhio la relazione, e proibisce al figlio di recarsi in Europa per sposare la donna amata. La ragazza comunque non rinuncia al viaggio e decide di recarsi a Parigi con la collega e amica Dorothy.

Per l'occasione, abbiamo raccolto per voi 5 curiosità sul film a cui potete dare un'occhiata di seguito:

La frase "Divento intelligente, quando serve. Ma al più degli uomini non piace" fu suggerita dalla stessa Marilyn.

Quando gli riferirono che non sarebbe stata la protagonista del film, Marilyn rispose: "Non importa, sono ancora la bionda."

Lo studio voleva doppiare interamente la voce di Marylin perché troppo "sciocca". La celebre doppiatrice Marni Nixon però si rifiutò perché riteneva che la voce rispecchiasse la magnifica bellezza di Marilyn.

Invece dell'iconico vestito rosa, per il numero musicale "Diamonds Are a Girl's Best Friend" lo studio aveva pensato di vestire Marilyn con nient'altro che delle fasce in velluto e dei brillantini, in modo da creare l'illusione di una donna a forma di collana di diamanti.

Quando la Fox chiese a Hawks come avrebbero potuto accelerare i tempo di produzione, il regista replicò con "Tre splendide idee: sostituire Marilyn, riscrivere la sceneggiatura e trovare un nuovo regista."

Per altri approfondimenti, vi lasciamo ai retroscena sulla sexy posa di Marilyn in Quando la moglie è in vacanza.