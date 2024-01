Until Dawn: tutto quello che dovete sapere sul nuovo film basato sul videogame Playstation

In queste ore è stato annunciato l'adattamento cinematografico di Until Dawn, che sarà sviluppato da due volti noti dell'horror hollywoodiano contemporaneo, vale a dire David F. Sandberg e Gary Dauberman.

Sandberg, noto al grande pubblico per i film DC di Shazam!, in realtà nasce proprio dal cinema horror grazie a diversi cortometraggi di successo come Closet Space e lungometraggi come Lights Out e Annabelle: Creation, un capitolo dell'universo horror di The Conjuring. É qui che la sua carriera si incrocia con quella di Dauberman, autore di diverse sceneggiature dei vari capitoli del franchise creato da James Wan nonché regista dei prossimi Salem’s Lot - nuovo adattamento del celebre romanzo di Stephen King - e Gargoyle, serie tv live-action ispirata all'omonima serie tv animata degli anni '90.

Non sappiamo ancora quali attori faranno parte del cast di Until Dawn, né sono stati diffusi dettagli sulla trama, ma è logico supporre che il film sarà un adattamento fedele del videogame originale, pubblicato per la prima volta nel 2015 e incentrato su un gruppo di otto amici che si riuniscono in un remoto rifugio di montagna assediato da un misterioso assassino, wendigo cannibali, e altro ancora. Il progetto è in sviluppo presso Screen Gems e PlayStation Productions e sarà distribuito da Sony Pictures.

Until Dawn si unisce ad una vasta gamma di videogame PlayStation in arrivo in versione live-action per Playstation Productions, sia sul grande che sul piccolo schermo: oltre a The Last of Us, Gran Turismo e Twisted Metal, molto presto arriveranno anche Ghost of Tsushima, Horizon Zero Dawn e God of War.