Unstoppable, durante le riprese Denzel Washington ha combattuta la sua più grande paura

Per interpretare dei personaggi molti attori hanno la tendenza a mettere da parte le proprie paure ha favore di riuscire ad incarnare al meglio il ruolo. Per vestire i panni di Frank Barnes in Unstoppable, Denzel Washington fu costretto a "combattere" una delle paure più grandi della sua vita.

Denzel Washington ha ammesso pubblicamente di avere una grave fobia riguardante le altezze. Mai nella sua vita ha eseguito stunt di questo tipo decidendo di affidarsi sempre all'esperienza di stuntman professionisti. Un destino simile è stato quello di Adam Driver che in 65 ha affrontato una delle sue più grandi paure. Nel caso di Washington però, secondo quanto dichiarato dall'attore, si parla di una vera e propria fobia che, molto spesso, gli ha impedito di vivere tranquillamente.

L'attore ha eseguito con molta riluttanza una delle acrobazie più complesse del film che consisteva nella corsa su un vagone di un treno in movimento. Il fatto che la carrozza fosse vuota rendeva l'oscillazione molto più pericolosa e la scena molto più complessa da girare. Nonostante l'attore sia generalmente abituato a fare in prima persona i suoi stunt ebbe non poca difficoltà ad approcciarsi alla scena.

Un'altra attrice che si è trovata a combattere più volte contro la propria fobia è l'ex star di Twilight Kristen Stewart. L'attrice ha lottato contro la sua fobia dell'acqua in Underwater. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!