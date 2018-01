Unsane: Claire Foy nelle prime immagini del film segreto di Steven Soderbergh

In concomitanza con l’annuncio della sua presenza alla prossima Berlinale, sono state diffuse le prime immagini di, il nuovo e misterioso film di

Un po’ come David Lowery e il suo A Ghost Story, presentato a sorpresa al Sundance Film Festival dello scorso anno, Soderbergh ha reclutato la star di The Crown, Claire Foy, per Unsane, film girato interamente con un iPhone le cui riprese sono state completate la scorsa estate. Nonostante non ci siano ancora dettagli sulla trama, che rimane quindi top secret, durante un botta e risposta su Reddit lo stesso regista ha suggerito ai fan di rimanere in attesa di novità e che il film toccherà argomenti simili a quelli di Effetti collaterali.

Non è chiaro nemmeno quando il film vedrà il suo esordio nelle sale, anche se Soderbergh avrebbe intenzione di lanciarlo sul mercato americano tramite la sua neonata Fingerprint, ovviamente dopo la presentazione ufficiale – fuori concorso – al Festival Internazionale del Film di Berlino, di scena nella capitale tedesca dal 15 al 25 febbraio 2018.

L’ultimo film del regista uscito in sala, ma ancora inedito in Italia, è Logan Lucky, con Channing Tatum, Daniel Craig e Adam Driver. Recentemente Soderbergh ha lavorato anche a Mosaic, un progetto di serie televisiva interattiva per la HBO. Nel cast del misterioso Unsane sono presenti anche Juno Temple, Joshua Leonard, Jay Pharoah, Aimee Mullins e Amy Irving.