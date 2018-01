Uno studio svela perché i cinecomics Marvel hanno più successo di quelli DC

E' innegabile - sia che si è fan di una o dell'altra - che c'è una grossa differenza tra come vengono recepiti itargatie quelli della. Infatti i secondi, a parte l' Wonder Woman non sono mai andati come sperava lo studio.

L'Uomo D'Acciaio, Batman v Superman: Dawn of Justice ma anche l'ultimo Justice League hanno diviso in due il pubblico e la critica e l'ultimo, in particolare, un po' a sorpresa, è andato anche peggio al box-office di tutto il mondo. Un po' meglio Suicide Squad, che è andato bene al botteghino ma, ad esempio, è stato massacrato da buona parte del pubblico e da tutta la critica mondiale. Quale è il problema? Sono troppo dark per il pubblico o privi di umorismo? Se cosi fosse anche la trilogia del Cavaliere Oscuro, Logan - The Wolverine o, per citarne uno simile in casa Marvel Studios, anche Captain America: The Winter Soldier sarebbero dovuto andare male o essere criticati da pubblico e critica. E allora il problema qual'è?

Se l'è chiesto ZappiStore che ha condotto un esperimento per capire come mai ci sia cosi tanta differenza tra le due. Sono stati mostrati dei trailer di film Marvel Studios e DC Entertainment ad un pubblico assortito e tramite una tecnologia chiamata Affectiva, che riconosce le espressioni facciali e le emozioni, si è cercato di dare una risposta a questo "problema".

A quanto pare, il pubblico ha risposto in maniera un po' più entusiasta all'azione e gli effetti visivi dei trailer di casa DC ma "zero emozioni" nei confronti dei loro personaggi e supereroi principali; al contrario, emozioni più entusiaste sono state mostrate nei confronti dei personaggi della Marvel e del loro humor. Insomma, la gente sembra essere molto più 'legata' emotivamente ai personaggi Marvel che a quelli della DC.

"Siamo rimasti sorpresi di scoprire, visti i trailer mostrati, che la risposta emotiva era più bassa di quanto ci aspettassimo nei confronti di sequenze d'azione ed effetti visivi, una cosa particolare visto il genere di cui stiamo parlando" ha dichiarato il ricercatore Ernie Collings "Il risultato indica come il fatto che la DC rebootti e cambi i personaggi tra trilogie o tra TV e film potrebbe avere un effetto dannoso su quanto il pubblico si leghi a questi personaggi".

Voi cosa ne pensate?