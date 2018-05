Uno Spider-Man "vero" salva un bambino che stava precipitando da un palazzo a Parigi!

Nei sobborghi parigini, un ragazzo che (evidentemente) fa parkour, è riuscito, con scatti "ragneschi" alla Spider-Man, a salvare un bimbetto che penzolava da un balcone! Guardate il video nel post Twitter in calce alla notizia, è davvero coraggioso! Attenzione mini-spoiler su Avengers: Infinity War!

In questo momento Tom Holland è al cinema con Avengers: Infinity War. Il bimbo ragno è impegnato su altri pianeti, ma c'è qualcuno che ha preso il suo posto sulla Terra, e ha deciso di saltare su per un palazzo, e acchiappare un bimbo che era in procinto di cadere, prima che si verificasse una tragedia.

Il nome dell'eroe? Lui si chiama Mamoudou Gassama, ha 22 anni, ed è un immigrato che vive in Francia. Adesso è soprannominato lo Spider-Man "vero".

Che dire? Ottimo lavoro, ragazzo!

