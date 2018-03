Uno spettacolare poster IMAX di Ready Player One di Steven Spielberg

A meno cheriesca a sorprendere in questo primo week-end nelle sale, il film della Marvel,, non dovrà affrontare nessuna concorrenza seria al botteghino fino a quandodi, atteso nelle sale a fine mese, non farà il suo debutto nei cinema internazionali, a giudicare dalle prime recensioni.

Le prime reazioni oltreoceano sul film sono state davvero positive e si prevede che il passaparola crescente aiuterà il film, secondo titolo di Spielberg in pochi mesi ad arrivare in sala dopo The Post.

Ready Player One è l'adattamento dell'omonimo romanzo di Ernest Cline, co-autore della sceneggiatura insieme a Zak Penn. E nelle scorse ore è stato diffuso online uno spettacolare nuovo poster IMAX del film. Ambientato nel 2045, Ready Player One mostra la Terra falcidiata da inquinamento e sovrappopolazione. Per sfuggire alla realtà, gli uomini si rifugiano sempre più spesso nella realtà virtuale denominata OASIS. Alla morte del suo ideatore, James Halliday, quest'ultimo decide di lasciare la cospicua eredità a chi riuscirà a trovare un easter egg presente proprio nella realtà virtuale da lui stesso creata. Tra i partecipanti alla ricerca ci sarà anche il giovane Wade Watts. Ready Player One comprende nel cast Tye Sheridan nel ruolo di Wade Watts, il protagonista del film. Accanto a lui Olivia Cooke è Samantha Evelyn Cook, Ben Mendelsohn il malvagio Nolan Sorrento, Simon Pegg nei panni di Ogden Morrow e T.J. Miller, Hannah John-Kamen e Letitia Wright. Al premio Oscar Mark Rylance il ruolo di James Halliday, ideatore e creatore della realtà virtuale OASIS. Steven Spielberg torna al cinema a pochi mesi di distanza dalla sua ultima fatica, The Post, con Meryl Streep e Tom Hanks, il racconto della pubblicazione dei Pentagon Papers da parte del Washington Post negli anni '70.