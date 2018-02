Uno scrittore fa causa alla Fox per Kingsman: Secret Service

Mentre Matthew Vaughn potrebbe già star scrivendo un terzo episodio del franchise,svela che uno scrittore avrebbe deciso di fare causa allaproprio per

Secondo questo report, lo sceneggiatore R. Spencer Balentine avrebbe affermato che Kingsman: Secret Service ricorda un bel po' una sua sceneggiatura datata 2003, The Keepers. Lo sceneggiatore avrebbe inviato lo script per un contest nel 2004, diventando uno tra i dieci selezionati con l'intenzione di essere trasposto in un fumetto. Balentine afferma che, nonostante qualche piccola differenza, anche i personaggi del fumetto di Mark Millar (e l'opera cinematografica di Vaughn) e della sua sceneggiatura si somigliano molto.

Nonostante la Twentieth Century Fox non abbia ancora risposto ufficialmente, Balentine richiede 5 milioni di dollari in danni allo studio.

Kingsman: Il Cerchio d'Oro è arrivato nelle sale cinematografiche italiane il 20 settembre. Nel cast troviamo Colin Firth, Julianne Moore, Taron Egerton, Mark Strong, Halle Berry, Elton John, Channing Tatum, Jeff Bridges, Pedro Pascal, Sophie Cookson, Edward Holcroft, Samantha Womack, Vinnie Jones, Michael Gambon, Matt Letscher e Poppy Delevingne. Questa volta l'agenzia segreta britannica dovrà unire le forze con i cugini americani, gli Statesman, più rozzi e meno formali in azione. Insieme dovranno fermare il folle ma terribile piano di tale Poppy (Jualianne Moore), nuova psicopatica villain a capo del più grande cartello della droga mondiale, appunto Il Cerchio d'oro.