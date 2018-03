Uno scontro epico nel video di una scena tagliata di Star Wars: Gli Ultimi Jedi

Durante l’appuntamento periodico dii conduttori del programma di approfondimento del mondo creato dahanno svelato in anteprima mondiale una delle scene eliminate dal montaggio del film diretto da. Al centro della clip un’importante battaglia che segna le sorti di un personaggio del film.

Sebbene non sia ancora chiaro quale sarà il destino del personaggio interpretato dall’attrice Gwendoline Christie, nel video in questione che troverete in alto potrete notare come la scena dello scontro tra il Capitano Phasma e Finn (John Boyega) avesse un minutaggio più lungo, dovuto perlopiù alla verità svelata dall’ex assaltatore riguardo a quanto compiuto da Phasma durante gli avvenimenti de Il Risveglio della Forza. La reazione del membro del Primo Ordine è degna delle aspettative che i fan nutrono del personaggio fin dalla prima apparizione sul grande schermo.

A proposito delle scene eliminate dal prodotto finale giunto poi nelle sale cinematografiche di tutto il mondo è intervenuto di recente il film-maker, nonché sceneggiatore, Rian Johnson:

“C’è moltissimo materiale che abbiamo dovuto tagliare dal film. Il film ne ha sicuramente giovato, ma alcune delle mie singole scene preferite non sono sopravvissute in sede di montaggio. Quindi ci saranno tante, ma proprio tante scene estese eliminate incluse negli extra dell’edizione home video. Non vedo l’ora che la gente possa vederle. Avevamo davvero un sacco di buon materiale che è stato scartato per il bene dell’intero film in fase di montaggio”.



Per vedere la scena tra Finn e Phasma di cui vi abbiamo parlato qui sopra non dovrete fare altro che saltare al minuto 1:36 del filmato.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi sarà disponibile in Blu-Ray, DVD, 4K Ultra HD e su tutte le piattaforme digitali a partire dall’11 aprile.