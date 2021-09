Gli universi di Matrix e Terminator sono collegati? Ecco le folli teorie dei fan!

Con l'arrivo di Resurrections vi aiutiamo a ricordare i capitoli della saga di Matrix con un nostro riassunto, mentre sul web alcune teorie dei fan suggeriscono un collegamento tra i film delle sorelle Wachowski e un'altra saga di film sci-fi famosa: Terminator. Ecco le folli idee riportate da GameRant.

E' chiaro che l'elemento che collega maggiormente le due pellicole è l'Intelligenza Artificiale. Ma vediamo cosa si dice in giro.

Secondo molti Matrix si svolge in una linea temporale alternativa di Terminator, in cui il T-800 riesce effettivamente ad uccidere Sarah Conner, impedendo a suo figlio, John Conner, di guidare con successo la resistenza umana contro le macchine nella metà del XXI secolo.

Con John fuori dai giochi, la malvagia rete di IA, Skynet, è in grado di sconfiggere gli umani in guerra. Infatti l'assenza di John, in grado di raggiungere la vittoria, in questa linea temporale alternativa dell'universo Terminator porta gli umani a ricorrere a un ultimo, grande, sforzo per sconfiggere le macchine: interrompere la fonte di energia solare delle macchine. In altre parole, gli umani "bruciano il cielo", come menziona Morpheus nel primo film di Matrix. Questo alla fine porta l'IA a vendicarsi schiavizzando gli uomini in una realtà artificiale, come si vede in Matrix.

Una teoria interessante, che ovviamente però porta i fan a parlare anche delle incongruenze tra i due franchise, come ad esempio i robot che hanno chiaramente un aspetto diverso nei due "mondi". Ma ecco che anche qui arriva una spiegazione a sistemare le cose. Si può infatti supporre che il futuro distopico di Matrix sia molto più lungo di quello di Terminator, quindi il design dei robot si è evoluto per adattarsi meglio alla sua funzione e poter essere dunque in grado di scavare nella città sotterranea dell'uomo, Sion.

E voi cosa ne pensate di queste teorie? Vi ricordiamo che il nuovo film della saga con Keanu Reeves arriverà sui nostri schermi il 1 Gennaio 2022. Intanto vi lasciamo con il trailer di Matrix Resurrections!