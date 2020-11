Universe's Most Wanted: Dave Bautista star del nuovo esplosivo film di fantascienza

Stando a quanto rivelato da ComicBookMovie, Dave Bautista sarà il protagonista assoluto del nuovo film di fantascienza Universe’s Most Wanted, diretto da Brad Peyton, già alla regia del monster movie Rampage con protagonista Dwayne The Rock Johnson. La pellicola sta procedendo in questo momento al casting delle altre parti coinvolte.

Universe’s Most Wanted sarà incentrato su una piccola cittadina che ha una grossa sorpresa quando vede precipitare una gigantesca navicella spaziale che trasporta al suo interno i più ricercati e pericolosi criminali dell'universo (da qui il titolo ufficiale). Presto il figlio dello sceriffo della cittadina diventerà un eroe quando comincia ad aiutare un guerriero intergalattico (Dave Bautista) a riacciuffare il manipolo di prigionieri alieni dalla fuga e impedire loro quindi di conquistare il mondo.

Oltre al casting di Bautista non si hanno ancora dettagli sugli altri componenti del cast, compreso chi lo dovrà affiancare nel ruolo del figlio dello sceriffo. Peyton sarà attivo anche come produttore della pellicola con la ASAP Entertainment e insieme a Jeff Fierson. Lo script è stato firmato da F. Scott Frazier, autore di xXx: Return of Xander Cage, e da Jimmy Loweree, con Bautista coinvolto anche come produttore.

"Sia Jeff che io siamo incredibilmente emozionati all'idea di poter lavorare con Dave, Jonathan e AGC - ha commentato il regista Brad Peyton - Scott e Jimmy sono due sceneggiatori di talento e insieme hanno creato questo mondo fantascientifico perfetto che si inserisce ottimamente nella linea di ASAP e nelle mie corde da regista. Non potremmo essere più eccitati all'idea di realizzare Universe’s Most Wanted. E' il tipo di avventura misteriosa e irriverente di cui abbiamo bisogno in questo momento".

Dave Bautista tornerà come Drax in Guardiani della Galassia Vol. 3, lo vedremo anche nel kolossal Dune di Denis Villeneuve e recentemente ha sostenuto Biden nelle presidenziali americane.