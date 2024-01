Universal, Warner Bros o Disney? Ecco chi ha vinto il box office 2023

Universal, Warner Bros o Disney, chi ha vinto il box office 2023? Il botteghino 2023 è andato in crescita rispetto al 2022, ma quali studios hanno fatto meglio degli altri e soprattutto chi ha incassato di più in assoluto?

Come sappiamo Barbie è stato il maggior incasso del 2023 e ha fatto persino la storia della Warner Bros diventando il film con il maggior successo di sempre per lo studio, ma sarà bastato per superare i risultati degli altri studi cinematografici? A quanto pare no, dato che a vincere questa particolare competizione è stata la Universal, cosa che non accadeva dal 2015: il totale nazionale annuale della Universal è stato di 1,93 miliardi di dollari complessivi, provenienti soprattutto da Super Mario Bros. Movie di Nintendo/Illumination (574,9 milioni di dollari) e Oppenheimer di Christopher Nolan (326 milioni di dollari), ma anche da Fast X (150,1 milioni di dollari) e Five Nights at Freddy's (137,2 milioni di dollari).

Al secondo posto troviamo la Disney con 1,89 miliardi di dollari, una cifra che comprende Ant-Man and the Wasp: Quantumania della Marvel (214,5 milioni di dollari), la rivisitazione musicale live-action de La Sirenetta (298,1 milioni di dollari), il film della Pixar Elemental (154,4 milioni di dollari), Haunted Mansion (67,6 milioni di dollari) e The Marvels (84,4 milioni di dollari). Solo terza Warner Bros con 1,4 miliardi di dollari, quasi tutti ottenuti da Barbie (636,2 milioni di dollari) e aiutata anche da Wonka (140,1 milioni di dollari), The Nun II (86,2 milioni di dollari), Aquaman e il regno perduto (stimato 84 milioni di dollari), e soprattutto le grandi delusioni DC Shazam! La Furia degli Dei (57,6 milioni di dollari), The Flash (108,1 milioni di dollari) e Blue Beetle (72,4 milioni di dollari).

Nella top 10 nazionale del 2023 figurano anche il film d'animazione Spider-Man: Across the Spider-Verse (381,1 milioni di dollari), Guardiani della Galassia Vol. 3 (358,9 milioni di dollari), John Wick: Chapter 4 di Lionsgate (187,1 milioni di dollari), Sound of Freedom di Angel Studios (184,1 milioni di dollari) e il film-concerto Taylor Swift: The Eras Tour di AMC Theatres Distribution (179,6 milioni di dollari).