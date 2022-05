Universal, ufficiale la collaborazione con Nicholas Sparks: tre film sono già in cantiere

Universal e lo scrittore Nicholas Sparks hanno siglato ufficialmente una curiosa collaborazione che vede l'autore di best-seller a stretto contatto con la società Anonymous Content per creare tre lungometraggi per lo studio. Il progetto fa parte di un primo accordo di produzione firmato da Sparks con Universal.

I tre film saranno basati sui romanzi dell'autore, molti dei quali sono già stati adattati in lungometraggi. Il primo titolo ad essere adattato è il suo best-seller recente del 2021, The Wish. La trama verte su una coppia che s'incontra e s'innamora per la prima volta alla fine degli anni '90 ma si separa e si riunisce soltanto due decenni dopo



La storia d'amore dipinge un'immagine dell'eredità duratura del primo amore e delle decisioni che ci perseguitano per tutta la vita. Nel corso della sua incredibile carriera da scrittore, Nicholas Sparks ha venduto oltre 100 milioni di libri, pubblicati in oltre cinquanta lingue. Il suo successo non è passato inosservato a Hollywood. Undici suoi romanzi sono stati adattati al cinema, tra cui The Last Song, Dear John e I passi dell'amore - A Walk to Remember. Uno degli adattamenti più famosi rimane Le pagine della nostra vita, con protagonisti Ryan Gosling e Rachel McAdams, che incassò ben 117 milioni di dollari. Un film diventato cult e che ebbe una citazione in La risposta è nelle stelle.

In una dichiarazione ufficiale Sparks ha celebrato la partnership con Universal e rivelato che l'accordo è il coronamento del sogno della sua vita:"Un autore non potrebbe chiedere partner di produzione migliori di Anonymous Content, il cui gusto e la cui storia nel fare cinema e televisione pluripremiati sono sono indiscussi. [...] Inoltre, è sempre stato il mio sogno avere i miei adattamenti cinematografici alla Universal Pictures: sono davvero lo standard di riferimento, famosi per i loro drammi di alta qualità di ogni tipo. Per quanto riguarda i dirigenti veterani Donna Langley e Peter Cramer, la loro classe, la loro reputazione e il loro successo parlano da soli".



La parte curiosa dell'accordo è che la società di produzione Anonymous Content è perlopiù associata alla produzione di thriller politici (Il caso Spotlight) e drammi (Boy Erased). I contenuti più spensierati di Nicholas Sparks potrebbero conferire maggior varietà alla loro proposta.



Scoprite i 10 migliori film romantici tratti da Nicholas Sparks nel nostro approfondimento.