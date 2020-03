La Universal torna sul franchise dei Mostri? James Wan produrrà un film su Frankenstein

Tra gli iconici marchi della major Universal Pictures c'è sicuramente quello dei Mostri, suo storico prodotto di punta. Dopo i recenti ternativi di reboot della sua Dark Label, la casa produttrice potrebbe tornare sul tema con un nuova pellicola incentrata sul mostro di Frankenstein e prodotta da James Wan,

Robbie Thompson, sceneggiatore di Supernatural, lavorerà allo script del film ancora senza nome, anche se secondo le prime indiscrezioni sul progetto riferiscono che dovrebbe riprendere i toni di Disturbia, thriller del 2007 con Shia LaBeouf e Sarah Roemer.

La storia ruoterà intorno ad un gruppo di adolescenti, i quali scopriranno che un loro vicino sta "costruendo" un mostro nel suo seminterrato, informazione che lascerebbe ben sperare in una nuova trasposizione del mostro di Frankenstein, che in questo modo continuerebbe la saga iniziata con Dracula Untold (2014) e La Mummia (2017).

Precedentemente, il capo della Blumhouse Jason Blum aveva parlato non solo di rinnovare le icone della Universal dopo The Invisible Man, ma più nel dettaglio, di essere molto interessato a produrre un film ispirato al romanzo ottocentesco di Mary Shelley.

Adesso, la scelta in controcampo, della Universal potrebbe modificare i piani del produttore, ma non è detto che entrambe lavorino a due film nettamente distinti, per quanto la scelta appaia improbabile. Probabilmente, tutto dipenderà dal successo della pellicola con Elisabeth Moss, che ha recentemente debuttato con quasi 30 milioni ai box office.