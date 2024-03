Universal, svelato il parco a tema Dragon Trainer: è da non crederci

Dopo anni d'attesa, il nuovo parco a tema della Universal ad Orlando (Florida) aprirà i battenti nel 2025: il suo nome sarà Universal Epic Universe. Tra le cinque aree tematiche, oltre a quelle dedicate ad Harry Potter, Jurassic Park, Super Mario e Dark Universe, anche quella incentrata sul mondo di Dragon Trainer.

Mentre vi comunichiamo questa curiosità, il remake live-action di Dragon Trainer è in fase di produzione: prova ulteriore del successo che questa saga continua a riscuotere, anche a distanza di anni. A questo punto, molti fan del celebre franchise targato DreamWorks potranno sia interfacciarsi con un nuovo adattamento (tra l'altro, il live action di Dragon Trainer vedrà il ritorno di Gerard Butler, doppiatore del film originale) del libro omonimo scritto da Cressida Cowell sia vivere in prima persona l'esperienza immersiva di Epic Universe. Quest'ultimo punterà, in generale, su numerosi ambienti sensoriali e sarà caratterizzato da un design impeccabile e da un vasto impiego di tecnologie innovative. Lo scopo è proprio quello di regalare al pubblico un'esperienza inedita, volta a cambiare radicalmente l'intrattenimento legato ai parchi a tema.

Dragon Trainer - Isle of Berk (questo il nome specifico della sezione del parco) consentirà ai visitatori di rivivere l'esperienza dei film e di muoversi in un mondo straordinario, dominato da paesaggi lussureggianti e realizzato con una particolare attenzione anche al più minuscolo dettaglio. In totale, saranno 6 le attrazioni previste, tra cui un ottovolante in cui si avrà la sensazione di volare proprio sul dorso di un drago (Hiccup's Wing Gliders), uno spettacolo dal vivo con tutti i personaggi dei film (The Untrainable Dragon) e un ampio campo da gioco, sotto forma di campo di allenamento vichingo (Viking Training Camp).

Collezione Harry Potter (Standard Edition) (8 Dvd), versione ita è uno dei più venduti oggi su