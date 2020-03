Universal Studios: i parchi a tema di Orlando e Hollywood estendono la chiusura

Gli Universal Studios di Hollywood e Universal Orlando Resort hanno esteso la chiusura in risposta alle crescenti restrizioni per combattere la pandemia di Coronavirus. Entrambi i parchi a tema e le rispettive attrazioni di CityWalk rimarranno chiusi almeno fino al 19 aprile. La scelta è legata all'escalation di contagi di COVID-19 negli USA.

Gli Universal Studios di Hollywood hanno chiuso una prima volta lo scorso 14 marzo per 'un'abbondanza di cautele e in risposta alla guida fornita dal Dipartimento della sanità pubblica della California".

Inizialmente era stata annunciata un'anticipazione della riapertura fissata al 28 marzo ma ora le cose sono cambiate.



Universal ha invece chiuso il parco a tema ufficialmente dopo la chiusura degli affari dello scorso 15 marzo. La situazione è cambiata drasticamente negli Stati Uniti negli ultimi giorni; il CDC riporta il numero totale di casi accertati di Coronavirus negli USA a 44.183, con 544 decessi. A livello globale sono stati riscontrati più di 372.000 casi e circa 16.000 morti.

"Stiamo estendendo la chiusura di Universal Orlando Resort e Universal Studios Hollywood fino al 19 aprile, mentre continuiamo a rispondere alle condizioni attuali e facciamo della salute e della sicurezza dei membri del team e degli ospiti la nostra massima priorità" ha dichiarato Universal in una nota ufficiale pubblicata nelle scorse ore.

"Ciò include i nostri parchi a tema e Universal CityWalk in entrambe le destinazioni. Gli hotel Universal Orlando Resort hanno sospeso temporaneamente le operazioni. Continueremo a monitorare la situazione e ad apportare le modifiche necessarie, sulla base dell'orientamento delle agenzie sanitarie e dei funzionari governativi".

Nei giorni scorsi è stato chiuso anche lo Universal Studios Japan mentre gli altri parchi a tema Universal erano già stati chiusi nelle precedenti settimane.