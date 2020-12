Universal Studios a luci rosse per il vice-sceriffo: un'audio svela la scappatella

Visitare gli Universal Studios Hollywood dev'essere sicuramente una bellissima esperienza, una di quelle che ci fanno rimpiangere i momenti in cui i parchi a tema sono aperti alle giornaliere ed enormi ondate di pubblico. Certo, anche in questo caso non mancano le eccezioni: qualcuno, ad esempio, potrebbe preferire una situazione più intima.

Già, perché pare proprio che qualcuno abbia approfittato di questo periodo in cui gli Studios sono inevitabilmente deserti (o quasi, al netto di qualche dipendente) per organizzare una romanticissima gita privata... Con tanto di post-serata a luci rosse!

Ma non finisce qui, perché il nostro visitatore non è proprio uno qualunque: stiamo parlando, infatti, del vice-sceriffo della Contea di Los Angeles, che proprio in questi giorni è finito al centro di un'indagine dopo aver fatto un uso decisamente improprio di alcune aree del noto parco tematico.

Il nostro si era ovviamente accertato che non vi fossero ospiti indesiderati al momento dell'atto, ma si è lasciato sfuggire un piccolo dettaglio: un microfono rimasto aperto, tramite il quale alcuni frangenti dell'incontro sono stati registrati e diffusi in rete.

Insomma, molto probabilmente una gita più convenzionale avrebbe causato meno problemi al nostro vice-sceriffo! Gli Studios, comunque, stanno cercando disperatamente di riaprire al pubblico: recentemente Universal ha lanciato un ultimatum al governatore.