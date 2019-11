Universal: slitta l'uscita di Dolittle, Cats, Last Christmas e L'Uomo Invisibile

Rinvii dell'ultima ora in casa Universal: Dolittle e alcuni dei titoli più attesi della nota casa di produzione subiranno infatti dei cambiamenti nelle date di uscita nelle sale italiane, ma si tratterà perlopiù di slittamenti di pochi giorni.

Il film con Robert Downey Jr. è forse il più atteso del quartetto, dopo che lo spettacolare trailer rilasciato poco tempo fa ha inevitabilmente acceso la curiosità di tutti gli spettatori; per vedere nelle nostre sale l'ormai ex-Tony Stark del Marvel Cinematic Universe nella sua nuova veste servirà però pazientare un po': la data di uscita è infatti stata spostata al prossimo 30 gennaio, rispetto al 17 previsto fino ad oggi.

Sorte simile per Last Christmas, commedia natalizia con protagonista Emilia Clarke, anche se in questo caso parliamo di un rinvio davvero di poco conto: il film avrebbe infatti dovuto debuttare in sala il prossimo 14 dicembre, mentre stando alle ultime novità toccherà aspettare il 19. L'uscita in tempo per le festività natalizie è dunque salva.

Non lo è, invece, quella di Cats: il film di Tom Hooper curato dal compositore del musical originale Andrew Lloyd Webber slitta infatti di ben due mesi, passando dal 25 dicembre di quest'anno al 20 febbraio 2020. Meno di una settimana di ritardo, invece, per L'Uomo Invisibile: il nuovo tassello del (fu?) Dark Universe esordirà infatti in sala il prossimo 5 marzo, solo sei giorni dopo la data inizialmente prevista per la release.